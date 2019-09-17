انتشال جثة شاب غرق في مستنقع وادي يبه

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - القنفذة

انتشل الدفاع المدني في القنفذة، مساء اليوم الثلاثاء، جثة شاب يبلغ من العمر 13 عامًا بعد غرقه بمستنقع مياه بوادي يبة بقرية الجرد.

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ونشر المدني صورة تبين عملية انتشال جثة الشاب من مياه المستنقع.

ولم يوضح المدني تفاصيل أخرى عن هوية الشاب أو أسباب الحادث.