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انتشال جثة شاب غرق في مستنقع وادي يبه
متابعات الخليج 365 - القنفذة
انتشل الدفاع المدني في القنفذة، مساء اليوم الثلاثاء، جثة شاب يبلغ من العمر 13 عامًا بعد غرقه بمستنقع مياه بوادي يبة بقرية الجرد.
ونشر المدني صورة تبين عملية انتشال جثة الشاب من مياه المستنقع.
ولم يوضح المدني تفاصيل أخرى عن هوية الشاب أو أسباب الحادث.
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