2019-09-17

جونسون يؤكد لـ محمد بن سلمان وقوف بريطانيا إلى جانب المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

تلقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث أدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي أرامكو.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني وقوف بلاده إلى جانب المملكة، كما جدد التأكيد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم، بحسب “العربية”.