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الإرياني يُلجم أردوغان بعد تصريحاته بشأن هجوم أرامكو

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2019-09-17

الإرياني يُلجم أردوغان بعد تصريحاته بشأن هجوم أرامكو

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن استهداف معامل شركة أرامكو اعتساف للحقائق، ومحاولة تبرير للعمل الإرهابي الجبان.

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ورأى الإرياني أن تصريحات أردوغان استثمار غير مقبول للأحداث في اليمن لتصفية حسابات إقليمية وحرف الأنظار عن الطرف الحقيقي الذي يقف خلف الهجوم.

وأضاف أن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة استجاب لدعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمساندة الحكومة الشرعية والجيش والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الذي نفذته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بعد قرابة 7 أشهر من اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة وزحفها لمحافظة عدن.

وتابع وزير الإعلام اليمني: كنا ننتظر من الرئيس التركي إدانة واضحة للجرائم اليومية التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بدعم إيراني منذ 5 أعوام بحق اليمنيين من قتل ونهب وتدمير وتخريب ممنهج لكل مقومات الحياة واعتقال للسياسيين والإعلاميين والناشطين، والذي خلّف مئات آلاف من القتلى والجرحى وملايين النازحين والمشردين.




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