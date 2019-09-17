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طيران ناس يواصل تشغيل رحلاته إلى باكو وتبليسي على مدار العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن طيران ناس، الناقل الجوّي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، استمرار تشغيل رحلاته إلى كل من باكو في أذربيجان وتبليسي في جورجيا، كوجهة مباشرة.
وأكد طيران ناس أن الرحلات سوف تستمر إلى كل من باكو وتبليسي من مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع 3 رحلات أسبوعية بدءًا من 2 أكتوبر 2019، وذلك استكمالًا للتوسع الذي ينتهجه طيران ناس في خطته الإستراتيجية للتوسع.
وأشار طيران ناس إلى استمراريته بالتوسع والوصول إلى الوجهات، حيث أعلن مؤخرًا عن إطلاقه رحلات مباشرة إلى كلٍّ من لكناو، كاليكتوت الهندية، وعن دراسته لتشغيل خط سير مباشر إلى قبرص وألبانيا.
يذكر أن الرحلات متوفرة للحجز إلى جميع الوجهات الجديدة على جميع قنوات الحجز لطيران ناس، ويمكن الحجز على الرحلات من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس هنا أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234.
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