شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني القنفذة» ينتشل جثة غريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) انتشلت فرق الدفاع المدني في القنفذة اليوم (الثلاثاء)، جثة شاب يبلغ من العمر 13 عاماً، بعد غرقه في مستنقع مياه بوادي يبه في قرية الجرد. انتشلت فرق الدفاع المدني في القنفذة اليوم (الثلاثاء)، جثة شاب يبلغ من العمر 13 عاماً، بعد غرقه في مستنقع مياه بوادي يبه في قرية الجرد. ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة تظهر عملية انتشال الجثة، وسط مشاركة الجهات المعنية.



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