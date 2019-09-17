شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» في الطائف لتقييم «المدن الصحية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) @florist600

يزور فريق من منظمة الصحة العالمية غداً (الأربعاء) محافظة الطائف، للتقييم الأولي لبرنامج المدن الصحية، والتحقق من معايير تصنيفها.

ووجه محافظ الطائف، رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة الطائف الصحية سعد الميموني، الجهات ذات الاختصاص بتسخير الإمكانات لهذا الفريق، للاطلاع على كافة المنجزات التي تتوج الطائف للفوز بالمدينة الصحية لمدة 3 سنوات قادمة.

وستشهد الزيارة افتتاح مقر ومعرض مدينة الطائف الصحية في مقره الجديد في المحافظة، فيما سيتم يوم الخميس مطابقة المعايير.

وتعتبر مدينة الطائف أكبر مدينة صحية في المملكة، إذ تسعى للحصول على هذا الاعتماد لما سيكون له من مردود إيجابي استثماري وسياحي وخدمة الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص.