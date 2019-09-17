شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» في الطائف لتقييم «المدن الصحية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) @florist600يزور فريق من منظمة الصحة العالمية غداً (الأربعاء) محافظة الطائف، للتقييم الأولي لبرنامج المدن الصحية، والتحقق من معايير تصنيفها.
ووجه محافظ الطائف، رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة الطائف الصحية سعد الميموني، الجهات ذات الاختصاص بتسخير الإمكانات لهذا الفريق، للاطلاع على كافة المنجزات التي تتوج الطائف للفوز بالمدينة الصحية لمدة 3 سنوات قادمة.
وستشهد الزيارة افتتاح مقر ومعرض مدينة الطائف الصحية في مقره الجديد في المحافظة، فيما سيتم يوم الخميس مطابقة المعايير.
وتعتبر مدينة الطائف أكبر مدينة صحية في المملكة، إذ تسعى للحصول على هذا الاعتماد لما سيكون له من مردود إيجابي استثماري وسياحي وخدمة الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة العالمية» في الطائف لتقييم «المدن الصحية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.