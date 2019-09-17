شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية جراحية في برج الشمال الطبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عرعر)

تمكن فريق طبي في برج الشمال الطبي من إجراء أول عملية جراحية ناجحة لمريض يعاني من إنتفاخ حويصلات هوائية مزمن بالرئة، حيث تم إستكمال الفحوصات الطبية والإشعاعية وإستئصال جزء من الرئة بالمنظار تحت التخدير العام وعزل الرئة المصابة أثناء العملية والتي أستمرت لمدة ساعتين وتكللت بالنجاح ولله الحمد

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والمريض يخضع للرقابة الطبية وحالته مستقرة وفي تحسن ملحوظ

يشار إلى أن السعة السريرية لبرج الشمال الطبي ( ٣٠٠ سرير ) ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية.

الجدير بالذكر أن «صحة الحدود الشمالية» يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48مركزاً للرعاية الصحية الأولية