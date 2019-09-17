بدء الإنشاءات في المنطقة السكنية لعمال نيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نيوم

بدأت شركة نيوم أمس أعمال الإنشاءات لتطوير المجمعات السكنية الأولى من المنطقة المخصصة لإسكان العمال، والتي جرى تصميمها مبدئيا لاستيعاب 30 ألف عامل سينتقلون إلى منطقة نيوم خلال الفترة المقبلة لبناء المناطق المختلفة من المشروع.

ووجه الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر الشركات المطورة للمشروع بالتركيز على المحتوى المحلي، وزيادة كمية المدخلات والمنتجات المصنوعة في السعودية، دعما للاقتصاد المحلي وتماشيا مع توجه المملكة لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الكبرى.

كما وجه النصر الشركات بإنشاء فرص عمل لأبناء منطقة نيوم، متعهدا في الوقت نفسه بدعم هذه الشركات بكل الطرق الممكنة لتحقيق هذا الهدف، حيث تعد التنمية البشرية ركيزة مهمة للمشروع.