السعودية | جونسون يؤكد لمحمد بن سلمان أهمية الرد الجماعي على هجوم أرامكو

شكرا لقرائتكم جونسون يؤكد لمحمد بن سلمان أهمية الرد الجماعي على هجوم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على وقوف بلاده إلى جانب السعودية، مؤكدا حرص بريطانيا على أمن المملكة.

وجدد رئيس وزراء بريطانيا التأكيد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم الإرهابي على منشآت نفط تابعة لأرامكو.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.

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وأضاف المتحدث أن الزعيمين اتفقا أيضا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وعبرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

ويوم الاثنين، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن الهجمات على منشآت النفط السعودية انتهاك سافر للقانون الدولي.

بدوره اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الهجوم "خطير وشائن" . وقال :" إنه انتهاك سافر للقانون الدولي"، مضيفاً أن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية. وأضاف "الصورة ليست واضحة تماما فيما يتعلق بالمسؤول... أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تماماً وهو ما سيحدث قريبا".

إلى ذلك، أكد أن هذا الهجوم خطير وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، قائلاً "إنه عمل شائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".