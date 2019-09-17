، "الجهني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للرابعة عشرة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - رفع محمد بن سعود الجهني خالص الشكر وبالغ الامتنان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مديراً لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.
وعبر "الجهني" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، وقال: "إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز يدفعني -بإذن الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن".
وتابع: "كما أجدها مناسبة لأهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- باليوم الوطني للمملكة، وأدعو الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لها قيادتها الرشيدة، ويحفظها من كل سوء ومكروه".
كما أزجى شكره وتقديره لمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومعالي نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد على ثقتهم الغالية ودعمهم وتوجيهاتهم الدائمة.
وقال في ختام تصريحه: "أسأل الله سبحانه أن أكون عند حسن ظن الجميع للقيام بواجبي تجاه ديني ثم مليكي ووطني في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي إن شاء الله".
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 11:30 PM
رفع محمد بن سعود الجهني خالص الشكر وبالغ الامتنان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مديراً لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.
وعبر "الجهني" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، وقال: "إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز يدفعني -بإذن الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن".
وتابع: "كما أجدها مناسبة لأهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- باليوم الوطني للمملكة، وأدعو الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لها قيادتها الرشيدة، ويحفظها من كل سوء ومكروه".
كما أزجى شكره وتقديره لمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومعالي نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد على ثقتهم الغالية ودعمهم وتوجيهاتهم الدائمة.
وقال في ختام تصريحه: "أسأل الله سبحانه أن أكون عند حسن ظن الجميع للقيام بواجبي تجاه ديني ثم مليكي ووطني في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي إن شاء الله".
، "الجهني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للرابعة عشرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجهني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للرابعة عشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.