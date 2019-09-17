“مرور الرياض” يطيح بقائد حافلة عكس اتجاه السير وعرّض حياة الطالبات للخطر

أعلن مرور منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على قائد الحافلة المدرسية الذي قام بعكس اتجاه السير وعرّض حياة الطالبات للخطر. وأكّد المرور أنه ستتم إحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه.

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