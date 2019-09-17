وظائف شاغرة في “تعليم مكة”

أعلن تعليم منطقة مكة المكرمة وجود عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31، وبند الأجور (أ). وأشار إلى أن من لديه الرغبة وتتوفر به الشروط عليه التقدم عبر موقع الإدارة الإلكتروني اعتباراً من يوم غدٍ (الأربعاء).

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