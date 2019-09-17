السماح للموظفين بدخول مجمع بقيق للمرة الأولى منذ الهجوم الإرهابي

كشفت مصادر أن شركة أرامكو السعودية سمحت للموظفين بدخول مجمع بقيق للمرة الأولى، منذ الهجوم الإرهابي على معملي تابعين لشرطة “أرامكو” يوم السبت الماضي، وفقاً لـ”تلفزيون العربية”.

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