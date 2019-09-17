من هي “إيمان المطيري” الرئيس التنفيذي الجديد للمركز الوطني للتنافسية!

أصدر مجلس الوزراء اليوم خلال جلسته قراراً بتكليف الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، بمهمات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية “تيسير”. وتحمل “المطيري” مساعدة وزير التجارة والاستثمار شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة ”بريستول“ البريطانية العام 1997، وهي معيدة في قسم الكيمياء في جامعة الملك فيصل عام 1993 ، فضلاً عن كونها أستاذ مساعد بعلم الوراثة البشرية في جامعة هارفرد عام 1998.
وعملت المطيري كمستشارة أبحاث علمية بشركة “بيركن المر” لعلوم الحياة في الولايات المتحدة الأميركية عام 2000 ، إضافةً إلى عملها مستشارة طب وقائي بمستشفى أرامكو عام 2003، ورئيسة قسم تخطيط القوى العاملة والتحليلات بشركة أرامكو لعام 2010. كما تولت “المطيري” ضمن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بتاريخ 27 ديسمبر 2018 منصبها كمساعدٍ لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة ، لاسيما انها كانت قبل هذا المنصب مستشارة لوزير التجارة والاستثمار، ومشرفة عامة للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير”، وهي أيضًا المنسقة بين منظومة التجارة والاستثمار والبنك الدولي ، وكانت تقود خلال العامين الماضيين التحول في عدة قطاعات ؛ منها الهيئة العامة للاستثمار، وقبل ذلك وزارة التنمية الاجتماعية.
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