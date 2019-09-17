بشرى سارة من الملك سلمان ومحمد بن سلمان بخصوص إمدادات البترول

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حمل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشرى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعودة إمدادات البترول إلى السوق لما كانت عليه.
وأكد وزير الطاقة في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء من جدة، أن إنتاج النفط عاد إلى الوضع الطبيعي، موضحًا أن أرامكو ستفي بالتزاماتها النفطية من المخزونات لديها.
وكشف أن أرمكو تستعد للطرح الأول بغض النظر عن الهجوم الإرهابي الذي حدث، مشددًا على أن العدوان لا يشكل استهدافًا للمملكة فحسب بل سيمتد أثره على الاقتصاد العالمي مثلما حدث في الأسواق المالية.
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