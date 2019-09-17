الناصر: لا توجد شركة في العالم قادرة على تخطي مثل هذا الهجوم خلال فترة قصيرة كأرامكو

قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، إنه لا توجد شركة في العالم قادرة على تخطي مثل هذا الهجوم خلال فترة قصيرة كأرامكو.

وأضاف الناصر، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ بشأن الهجمات الإرهابية على معملين تابعين لشركة أرامكو في خريص وبقيق، أن أرامكو هي أكثر شركة جديرة بالثقة على مستوى العالم، وأن الضربات التي تعرضت لها الشركة تجعلها أكثر قوة.

وأشار الناصر، خلال المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة، الذي عُقد اليوم في الرياض، إلى أن إخماد الحرائق الناتجة عن الهجمات الإرهابية في بقيق وخريص، استغرق أقل من 7 ساعات، مُضيفًا: ما زلنا نقوم بحساب تقييم تكلفة الأضرار.

وأوضح الناصر، أن ما تم سحبه من احتياطات النفط سيتم تعويضه بنهاية هذا الشهر، مشيرًا إلى أنه في هذه اللحظة يتم إنتاج 2 مليون برميل يوميًا من بقيق.

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بدوره، قال رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، إن الهجمات لن تُوقف استعداد أرامكو للطرح العام، مؤكدًا أنه سيكون في أي وقت خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال خلال المؤتمر، إن الاعتداء على أسواق النفط وخطوط الملاحة يشكّل هجومًا على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن العدوان لا يشكِّل استهدافًا للمملكة فحسب، بل يمتد أثره السلبي على أسواق العالم وأسواق الطاقة، وقد رأينا ذلك بزيادة النظرة التشاؤمية حيال الاقتصاد العالمي.

وشدَّد الوزير على أن الاعتداء على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة، يشكل هجومًا على كل الدول النامية والمتقدمة؛ لذلك فالعالم مطالب بحماية مصالحه باتخاذ موقف أكثر حزمًا وصرامة بمعاقبة الدول، التي تموّل الإرهاب.