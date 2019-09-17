تعميم جديد من «التعليم» يتضمن تسهيلات جديدة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن الخدمات التعليمية لطلاب وطالبات العوق الجسمي والصحي، من حيث قبولهم وموقع الفصول والمختبرات والمعامل بالدور الأرضي وتجهيز دورات المياه وفق احتياجاتهم.

وأضافت المصادر أن التعميم يتضمن وضع منحدرات في بوابات المدرسة كافة، مع الأخذ بالاعتبار وضع التسهيلات والتعديلات التي يتم أحداثها في البيئة المدرسية والمباني المستأجرة والمدارس الأهلية وفق الدليل الإرشادي والتنسيق مع إدارة شؤون المباني لإجراء أية تعديلات مطلوبة.

وطالبت وزارة التعليم بتأمين النقل المدرسي للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة الجسمية والصحية من وسائل صحية آمنة ومناسبة لاحتياجاتهم الحركية وتأمين وجود مرافق ومرافقة في كل حافلة لتقديم الخدمات الضرورية أثناء النقل، فضلًا عن تدريب السائقين والمرافقين والمرافقات على كيفية التعامل مع تلك الفئة وفق خصائصهم واحتياجاتهم، وتدريبهم على كيفية استخدام المعدات الخاصة بنقل ذوي الإعاقات، وتزويد كل حافلة بخدمات إسعافية.