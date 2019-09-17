وزير الطاقة: بشرى من الملك وولي عهده بعودة إمدادات البترول إلى السوق بأسرع مما كانت عليه

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، كلّفاه بأن يزف إلى المواطنين ومحبي الدولة نبأ عودة الإمدادات البترولية إلى السوق بأسرع ما كانت عليه، يوم السبت الماضي.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الاعتداء على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة يشكّل هجومًا على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، عقده بشأن الهجمات الإرهابية على معملين تابعين لشركة أرامكو في خريص وبقيق، أنه بجهود العاملين في أرامكو وبيئة العمل التي وفرتها الدولة تم خلال اليومين الماضيين، احتواء أكثر من نصف الأضرار التي لحقت الهجوم الإرهابي، مشيرًا إلى الاستعداد للمضي قدمًا للطرح الأولي في السوق بغض النظر عن آثار العدوان.

وتابع الوزير، إن العدوان لا يشكّل استهدافًا للمملكة فحسب؛ بل يمتد أثره السلبي على أسواق العالم وأسواق الطاقة، وقد رأينا ذلك في زيادة النظرة التشاؤمية حيال الاقتصاد العالمي؛ فالاعتداء على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة، يشكل هجومًا على كافة الدول النامية والمتقدمة، لذلك فالعالم مطالب بحماية مصالحة من خلال اتخاذ موقف أكثر حزمًا وصرامة بمعاقبة الدول التي تمول الإرهاب.

وأشار الوزير إلى أن إمدادات السوق المحلية من البنزين والديزل لم تتأثر بالهجوم على معملي أرامكو في بقيق وهرة خريص.