جوستن رئيسًا تنفيذيًّا لوقت اللياقة

عيّنت شركة «لجام» المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، جوستن موسجروف رئيسًا تنفيذيًّا للشركة.
ويتمتع جوستن بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الصحة والترفيه، بعدما شغل مناصب إدارية في عدد من الشركات الكبيرة، كما أسهم في إنشاء مجموعة ناجحة من أندية اللياقة البدنية في المملكة المتحدة، لمعرفته العميقة بعالم اللياقة البدنية.
وكانت شركة «لجام» قد عيَّنت الرئيس التنفيذي السابق، أحمر أعظم، مستشارًا للشركة، مقدمة له الشكر على تكريس خبراته المالية والتشغيلية لخدمة الشركة خلال السنوات الخمسة الماضية.
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