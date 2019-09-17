مرور الرياض يُطيح بقائد حافلة مدرسية عرَّض حياة الطالبات للخطر

تمكَّنت قوات مرور منطقة الرياض، من القبض على قائد الحافلة المدرسية، الذي قام بالسير عكس الاتجاه؛ مما عرَّض حياة الطالبات للخطر. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المرور السعودي: مرور منطقة الرياض قبض على قائد الحافلة المدرسية، الذي قام بالسير عكس الاتجاه؛ معرضًا حياة الطالبات للخطر. وأشار المرور السعودي، إلى أنه ستتم إحالة قائد الحافلة للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. يُذكر أن لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، تنص على غرامة (3-6) آلاف ريال؛ لمن يقوم بقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، أو قطع الإشارة أثناء الضوء الأحمر.

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