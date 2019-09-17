أكاديميون يستعرضون دور السعودية والعراق في الحفاظ على العربية

استعرض أكاديميون عراقيون وسعوديون، الدور الثقافي الكبير الذي يجمع بين المملكة، ودولة العراق في الحفاظ على اللغة العربية، خاصة مع إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الذي سيكون حافظًا وداعمًا للغة من البلد، الذي هو مهبط الوحي ومنشأ العربية.

جاء ذلك، خلال ندوة نظَّمها نادي الرياض الأدبي، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية؛ بعنوان «المجمع العلمي العراقي»، وأدارها الدكتور محمود آل محمود؛ حيث كشف المتحدثون عن تنظيم إجراءات لمنح المجمع سلطة تنظيمية بإجازة الأسماء التجارية للشركات والمؤسسات، ومراقبة اللافتات في المحال التجارية.

وبيَّن الدكتور سحاب رشم، أن مهمة المجمع الأبرز في تعريب الكلمات، وإيجاد المصطلحات العلمية، وترجمة الكتب المطلوبة في البحث والدراسة؛ منطلقًا بأهداف المحافظة على سلامة اللغة العربية والاهتمام بالتراثين العربي والاسلامي، وإقرار المصطلحات لمواكبة التطور العلمي في العالم، وتشجيع البحث العلمي وجهود التأليف والترجمة.

ثم تناولت الدكتورة لطيفة عبدالرسول، بدايات تكوين المجمع ومصادر تمويله، وأساليب عمله في البحث وجمع كل كلمة متداولة لتعريبها، موضحة طريقة اختيار الأعضاء، كوْن المجمع من أهم المؤسسات العلمية، الذي يضم متخصصين لغويين من العراق والدول العربية، كاشفة عن العمل الدائم للبحث عن طاقات فكرية متجددة؛ للمساهمة في أعمال المجمع والمشاركة في ندواته ومحاضراته.

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من جانبه، أكَّد الدكتور محمد حسين، أن المجمع جمع بين العلوم الإنسانية والأعمال العلمية، واهتم بالمصطلحات لينتج 13 مجلدًا منذ العام 1982م، إضافة لعدد من المعاجم المتخصصة في الطب والهندسة والفلك، مبينًا حرص دولة العراق على اللغة العربية بوضع نظام يحفظ سلامتها وتعيين رئيس للمجمع بمرتبة وزير، إضافة لوضع تنظيم إجراءات منح المجمع سلطة تنظيمية بإجازة الأسماء التجارية للشركات، والمؤسسات، ومراقبة اللافتات في المحال التجارية.

عقب ذلك، تحدَّث رئيس مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي الدكتور صالح المحمود، عن الإرث الحضاري العريق للعراق، الذي تفاعل مع نداءات الصحف والمجلات؛ لإنشاء هذا المجمع العلمي وربطه بصانع القرار، فيما طالبت الدكتورة هند المطيري، المجمع، بالعمل على شراكات علمية عملية مع الجامعات في المجال اللغوي.

ثم سلَّم رئيس مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي، مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية والمتحدثين، تكريمًا من النادي.