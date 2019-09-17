الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد لاستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر، وكذلك على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن رياحه السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.