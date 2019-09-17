سكني يطلق مشروع «سرايا النرجس» شمال الرياض لتوفير 1984 وحدة سكنية

أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، إطلاق مشروع «سرايا النرجس» شمال مدينة الرياض، والذي يوفر 1984 وحدة سكنية (تحت الإنشاء) من نوع «تاون هاوس، شقق»، وبمساحات وتصاميم منوعة، كواحد من أكبر مشاريع الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع الذي يقع في حي النرجس بمدينة الرياض 750 ألفًا و324 مترًا مربعًا، وهو على امتداد طريق الأمير فيصل بن بندر، ويبعد مسافة عشرة كيلومترات عن جامعة اليمامة، كما تمتاز وحداته السكنية بتنوع التصاميم والمساحات التي تلبي مختلف الرغبات، كذلك يحتوي على عدد من المرافق التعليمية والخدمية والعديد من المواقع المخصصة للحدائق العامة وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، إضافة إلى عدد من الجوامع والمساجد والمرافق التجارية.

وأوضح «سكني» (في بيان)، بدء إجراءات الحجز في مشروع «سرايا النرجس»، عبر نظام الحجز الإلكتروني بموقع «سكني»، إذ تبدأ أسعار فلل التاون هاوس بـ721 ألف ريال بمسطح بناء يصل إلى 300 متر مربع، فيما تبدأ أسعار الشقق من 313 ألف ريال وبقسط شهري ألف و45 ريالًا، وبمساحات لمسطحات البناء تبلغ 148 إلى 184 مترًا مربعًا.

وبين «سكني» أن وزارة الإسكان تسعى من خلاله لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة بتقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية؛ سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويبلغ مجموع ما تم تخصيصه لمنطقة الرياض منذ إطلاق البرنامج نحو 160.016 خيارًا سكنيًا وتمويليًا، بواقع 5292 وحدة سكنية جاهزة، 54.750 وحدة سكنية تحت الإنشاء، 19.597 أرضًا مجانية، بالإضافة إلى 78.266 قرضًا عقاريًا، كما يبلغ عدد المشاريع السكنية التي أطلقت في المنطقة خلال عامين 16 مشروعاً سكنياً بالتعاون مع القطاع الخاص.