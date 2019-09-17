الأرصاد: ارتفاع معدلات درجات الحرارة وهطول الأمطار على المملكة ودول الخليج في فصل الخريف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال فصل الخريف لهذا العام 1441هـ / 2019م.

وأشار التقرير، إلى أن فصل الخريف يبدأ فلكيًا في 23 سبتمبر 2019م وينتهي في 22 ديسمبر 2019م، متوقعًا ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل، على معظم أجزاء المملكة العربية السعودية في حدود درجة (+1.0) على شمال وشرق ووسط المملكة فيما عدا غرب وجنوب غرب المملكة بزيادة أقل تصل إلى نصف درجة (+0.5).

ووفق التقرير، هناك احتمالية لهطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة.

وفيما يتعلق بفصل الخريف في دول مجلس التعاون الخليجي، هناك ارتفاع لمعدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل وذلك على معظم دول المجلس التعاون الخليجي، واحتمالية هطول الأمطار حول المعدل على جميع دول مجلس التعاون الخليجي