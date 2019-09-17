الشورى يطالب العقاري ببرامج تيسر استفادة الأسر الضمانية

الشؤون الإسلامية والقضائية
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1439 /1440، وطالبت اللجنة بالتوسع في الخدمات المقدمة تفعيلاً لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وإيجاد أفكار جديدة تحقق مزيدا من التيسير على القاصدين. وشددت على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في الحرمين الشريفين.
التعليم والبحث العلمي
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439 /1440. وطالبت اللجنة، هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية. ودعت اللجنة إلى تمكين الهيئة لإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب. كما طالبت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تفعيل دورها في تطوير التدريب. ودعت اللجنة الهيئة إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد.وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح. ووافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين المملكة والهند، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين السعودية والعراق.
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