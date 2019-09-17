انطلقت حملة «شرقية جميلة بلا أنقاض» في محافظة الخفجي، برعاية محافظ الخفجي محمد الهزاع وعدد من المسؤولين بالمجلس البلدي. وتهدف الحملة إلى إزالة جميع الأنقاض والمخلفات وجميع الملوثات البصرية بالمحافظة والمراكز التابعة لها وتحسين المشهد الحضري للمحافظة، وسط بيئة حضارية ذات طابع إنساني خال من التشوهات. يذكر أن الحملة تشمل جميع أحياء المحافظة السكنية والساحات العامة والمراكز التابعة كذلك منطقة الصناعية وسوق الماشية وفق الجدول الزمني المعد لها. من جهته، كشف محافظ الخفجي محمد الهزاع بأنه تم الاستعداد والتحضير للحملة بعقد اجتماعات موسعة بين البلدية والجهات ذات العلاقة لحصر جميع المواقع التي تتواجد بها أنقاض وملوثات بصرية حتى يمكن رفعها تدريجياً من جميع نقاط التجمعات، وتسوية ومسح الأراضي بعد رفع الملوثات منها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق حملة شرقية بلا أنقاض في الخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.