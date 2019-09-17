غرفة القصيم تنظم دورة الاختصاص القضائي وإشكالاته العملية

نظمت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم ممثلة بلجنة المحامين دورة مجانية بعنوان الاختصاص القضائي وإشكالاته العملية، في فندق موفنبيك ببريدة. وأكد أمين عام غرفة القصيم محمد الحنايا حرص الغرفة على الاستمرارية في تقديم البرامج واللقاءات النوعية التي تخدم كافة أطياف المجتمع. من جهته، أشار رئيس لجنة المحامين في الغرفة يوسف الخريصي، إلى أن اللجنة تسعى لتقديم كافة الخدمات والبرامج التي تخدم القطاع القانوني، مما يسهم في زيادة الوعي لدى المحامين والمحاميات وتطوير خبراتهم وإمكاناتهم. وبيّن محاضر الدورة المستشار الدكتور عبدالله الجندي خلال بداية حديثه مفهوم الاختصاص القضائي وأنواع اختصاصه والإشكالات العملية المتعلقة باختصاص المحاكم الإدارية والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم الجزائية. وأوضح الجندي اختصاصات ديوان المظالم والفروقات بين العقد الإداري وعقد الإدارة، واختصاصات المحاكم التجارية والتعريف القانوني للتاجر والعمل التجاري، وتطرق إلى اختصاص المحاكم العامة بنظر المنازعات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى. وعرّف الجندي بالإفلاس وأنواعه والفرق بينه وبين الإعسار.



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