5 آلاف هدية للمرابطين من مركز الدعوة والإرشاد بالعارضة

قدم مدير مركز الدعوة والإرشاد في محافظة العارضة الشيخ محمد أحمد اللغبي 5 آلاف هدية للمرابطين على الحدود بالمحافظة، من الدفعة الخامسة للهدايا التي يقدمها المركز للجنود المرابطين في الحد الجنوبي. وتأتي هذه الأعمال ضمن توجيهات ودعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها في منطقة جازان، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، ونائبه يوسف محمد سعيد، وبمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ أسامة زيد مدخلي، وفضيلة مساعده الشيخ موسى بن سلمان خبراني.



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