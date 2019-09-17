ضبط ممارس صحي مخالف بصبيا

تمكنت فرق إدارة الالتزام بصحة جازان من القبض على وافد يقوم بالحجامة بطريقة مخالفة وغير نظامية وبعض الممارسات الصحية الأخرى، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بإحدى الشقق السكنية بمحافظة صبيا. وأوضح مدير إدارة الالتزام بصحة جازان عبدالعزيز بعلول أن مفتشي الإدارة تمكنوا من متابعة الوافد، وتبين ممارسته العلاج بالحجامة بطريقة غير نظامية، إضافة إلى ممارسات صحية أخرى قد تعرض حياة الآخرين للخطر. وأشار إلى أنه فور التحقق والتأكد النشاط الصحي الذي كان يمارسه الوافد داخل الشقة السكنية من قبل مفتشي إدارة الالتزام، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية بمحافظة صبيا ومداهمة الشقة وإلقاء القبض عليه، وضبط كافة المحتويات التي كان يستخدمها عند ممارسته العلاج بالحجامة والممارسات الصحية الأخرى، وجرى فورا إعداد المحاضر اللازمة من قبل الجهات الأمنية تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة واستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات النظامية. وأكد أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات المدير العام لصحة جازان عبدالله أحمد نجمي، التي تهدف إلى حماية المواطنين من الممارسات الصحية الخاطئة وغير النظامية، وذلك من خلال الجولات الميدانية والرقابية المكثفة لفرق تفتيش إدارة الالتزام وتجوب كافة محافظات منطقة جازان.



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