15 مبادرة ووثيقة داعمة لتحقيق الرؤية بتعليم صبيا

أطلقت إدارة تعليم صبيا 15 مبادرة نوعية وجملة من المشاريع يشرف على تنفيذها مكتب إدارة التحول، وكشف مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي لـ«دوت الخليج» أن وثيقة تعليم صبيا الأبرز، وتعد الدليل الإرشادي نحو التحسين والتطوير في الكيان التعليمي والتربوي والإداري، من خلال تحقيق 3 أهداف وبممارسة 5 أعمال تحسينية. وأكد مدير تعليم صبيا أن تعليم صبيا يسهم في إيجاد مجتمع متكامل من خلال مواصلة العمل لتطوير النهضة التعليمية وبناء بيئة تعليمية جاذبة، وصولا إلى تحقيق أهداف دوت الخليج التربوية من خلال إطلاق 15 مبادرة، مؤكدا أن نقاط تركيز تعليم صبيا تتمحور حول دعم المواهب وبناء تفكيرهم والتحصيل الدراسي والحلول الرقمية، والتركيز على الطفولة المبكرة والبحث العلمي، لافتا إلى أن الانضباط المدرسي والبيئة المدرسية الجاذبة من أولوياتها. وتتمحور «وثيقة تعليم صبيا» في توجيه جميع الممارسات في الكيان التعليمي، سواء على مستوى الإدارة أو مكاتب التعليم أو المدارس، وفق مؤشرات محددة وأدوات قياس تستطيع أن تجعل الرؤية جلية وأكثر وضوحا. وأضاف أنها ستساعد على هندسة شكل العمليات والتخطيط بشكل متوازن ومتكافئ بين متطلبات العمل الرئيسية، كما تعد دليلا إرشاديا نحو التحسين والتطوير. وتحقق الوثيقة 3 أهداف تتمثل في مساعدة الطلاب على رفع مستوى تحصيلهم العلمي، وتبني التوجهات التربوية الإيجابية ومساعدتهم على رفع المستوى المهاري، من خلال ممارسة 5 أعمال تشمل: تنظيم الأعمال الإدارية وتحسينها وتحسين العمليات التعليمية والتربوية وتجويد مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين البيئة التعليمية والمدرسية وتدريب العاملين وتنميتهم وتأهيلهم مع تحسين مستوى الشراكات المجتمعية. وأكد الحازمي أن هناك 4 مصادر تم الاعتماد عليها لبناء «وثيقة تعليم صبيا» وهي: وثيقة سياسة التعليم في المملكة ورؤية 2030 وبرامح تحقيقها، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، ثم برامج وزارة التعليم وخططها الإستراتيجية والتشغيلية، مشيرا إلى أن الأدوات المستخدمة في القياس تتنوع بين أدوات تقنية وأدوات ورقية وأدوات داخلية وخارجية، مضيفا أن هناك مجموعة من مؤشرات قياس الأداء لتحول العمل وهي مؤشرات خاصة بالمدارس ومؤشرات خاصة بمكاتب التعليم ومؤشرات الأقسام المركزية بالإدارة.

المبادرات الـ15: 1- المواصفات المتوقعة لمخرجات المراحل التعليمية 2- بناء القيم وتوجيه السلوك 3- استيعاب جميع قوائم الانتظام برياض الأطفال 4- تأهيل 60 طالبا وطالبة لريادة الأعمال وسوق العمل 5- تأهيل مجموعة من المدارس لتكون بيوت خبرة 6- معالجة تسرب الطلاب 7- مجاميع التميز الطلابية Advertisements 8- ردم الفجوة بين نتائج الثانوية واختبار التحصيلي 9- تحسين العمليات التعليمية داخل حجرة الفصل 10- توظيف البدائل التعليمية 11- تعزيز ولاء المعلم 12- تحسين مستوى علاقة المدرسة بالأسرة 13- معالجة المشاريع المدرسية المتعثرة 14- تعزيز الشراكة المجتمعية 15- تحسين مستوى الخدمات بالمستفيدين

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