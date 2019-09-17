أعلنت وزارة الحج والعمرة نجاح خطتها التشغيلية لمرحلة المغادرة بعودة أكثر من 1.8 مليون حاج إلى بلادهم بعد إتمام نسكهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده. وقال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، إن برنامج تفويج الحجاج المغادرين إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية تم بالتعاون مع الشركاء من الجهات حكومية والأهلية حرصا على تحقيق انسيابية كاملة لمغادرة الحجاج إلى بلادهم، من خلال النظام الآلي لمراقبة التفويج بالتكامل مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركات نقل الحجاج ولجان المراقبة والمتابعة بفروع الوزارة ومؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات والشركة المشغلة للنظام الموحد لحجاج الخارج. وساهم البرنامج في التحقق من جاهزية مراكز مراقبة التفويج على مخارج مكة المكرمة والمدينة المنورة. ووفقا لمركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس بلغت عمليات إرشاد ضيوف الرحمن بمكة المكرمة نحو 10622 عملية عن طريق المرشدين و2320 تم إيصالهم عن طريق النقل الموحد، في حين بلغت عملية إرشاد ضيوف الرحمن في المدينة المنورة 6246 حالة. وكشف المركز عن تسجيل 2310 مخالفات عبر الأعمال الميدانية للجنة الظواهر السلبية. asf 10622 عملية إرشاد لضيوف الرحمن بمكة المكرمة 2320 تم إيصالهم عن طريق النقل الموحد 6246 عملية إرشاد لضيوف الرحمن في المدينة المنورة 2310 مخالفات عبر الأعمال الميدانية للجنة الظواهر السلبية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 46868 عملية إرشاد للحجاج في مكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.