540 قضية صلح في الباحة

أكد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود،، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، على أن يكون المجتمع السعودي مجتمعا متحابا، ونابذا لعوامل الفرقة والشحناء، منوهاً بالدور الرائد للجنة إصلاح ذات البين في المنطقة في حل الكثير من قضايا المجتمع الواردة إليها. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة، رئيس لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة الباحة ومستشار أمير المنطقة سعيد محمد مخايش، ورؤساء اللجان بالمنطقة. وفي بداية الاستقبال رحب أمير المنطقة بمخايش ومرافقيه، متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة المنطقة وأهلها. مشيدا بالعمل الجليل الذي تؤديه اللجنة في السعي للإصلاح والعفو، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة في خدمة أهدافها السامية والتعامل مع القضايا بالرفق واللين. من جانبه، قدّم رئيس اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بالمنطقة سعيد محمد مخايش تقريرا عن إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت دراستها وإحالتها ما يقارب من 841 قضية في جميع المحافظات، وتم الصلح في 540 قضية والبقية ما زالت تحت الإجراء أو تمت إحالتها للجهات المختصة، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بكل طاقتها لخدمة المجتمع والعمل على حل القضايا والإصلاح بين جميع الأطراف بما يتوافق مع توجيهات أمير المنطقة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والاجتماعية والمحاكم وجميع الإدارات الحكومية بالمنطقة.



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