السعودية اليوم / السودان تشارك في قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ في نيويورك



الخرطوم 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بالخرطوم اليوم منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية قوي يوب سون ومدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في السودان السيد أتيلا أوراس، وذلك لمناقشة مشاركة السودان في قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ التي ستعقد في نيويورك في 23 سبتمبر الحالي.

وأوضحت قوي يوب سون أن قمة العمل المناخي للأمم المتحدة هي مناسبة دولية مهمة لتعزيز الطموح والإسراع في تنفيذ اتفاقية باريس، كما أن مشاركة رئيس الوزراء السوداني في القمة سترسل إشارة دولية مهمة على التزام السودان بالتصدي لتغير المناخ.

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22:37ت م

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