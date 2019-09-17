2019-09-17

الناصر: أرامكو تنتج الآن 2 مليون برميل يوميًّا من بقيق

متابعات الخليج 365 - جدة

قال الرئيس التنفيذي لـ أرامكو أمين الناصر: إن الشركة في هذه اللحظة تنتج 2 مليون برميل يوميًّا من بقيق.

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وتابع الناصر، خلال المؤتمر الصحفي بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سعود: استغرقنا أقل من 7 ساعات لإخماد الحرائق بعد الهجمات التي استهدفت المعملين التابعين للشركة في بقيق، حيث كانت هناك عشرة حرائق في المنشآت النفطية، وكان يجب التعامل معها بنفس الوقت.

وأعلن الناصر أن أرامكو تستعيد قدرتها الإنتاجية بوتيرة سريعة جدًّا، وأن الشركة ستستعيد مستويات الإنتاج المعتادة بشكل كامل مع نهاية هذا الشهر.