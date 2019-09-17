2019-09-17

وزير الطاقة: احتواء الأضرار الناتجة عن استهداف أرامكو تم في يومين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار الناتجة عن استهداف معملي لشركة أرامكو، مع استعادة نصف الإنتاج المعطل.

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وطالب الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الثلاثاء في جدة، المجتمع الدولي بحماية مصالحه الاقتصادية واتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات المتكررة، سواء التي تستهدف المنشآت النفطية أو الملاحة البحرية.

وشدد وزير الطاقة على أن الاعتداء على القطاع النفطي للمملكة يمثل استهدافًا لسوق الطاقة العالمية، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية النفطية ستعود إلى 11 مليون برميل يوميًّا بنهاية سبتمبر، وإلى 12 مليون برميل يوميًّا بنهاية نوفمبر.