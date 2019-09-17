" سرايا النرجس " يوفر 1984 وحدة سكنية بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان أمس إطلاق مشروع «سرايا النرجس» شمال الرياض، لتوفير 1984 وحدة سكنية «تحت الإنشاء» من نوع (تاون هاوس، شقق)، وبمساحات وتصاميم منوعة، كواحد من أكبر مشاريع الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
وبدأت إجراءات الحجز الكترونيا في المشروع الذي يقع في حي النرجس بالرياض على مساحة 750.324 م2، ويبعد مسافة 10 كلم عن جامعة اليمامة.
الأسعار
فلل التاون هاوس 721 ألف ريال
الشقق من 313 ألف ريال
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