إزالة حواجز من أمام منازل بمسفلة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدياتها الفرعية وخلال حملتها الرقابية على المطاعم وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية جولات تفتيشية، أسفر عنها ضبط عدد من المخالفات الصحية، تمثلت في تدني مستوى النظافة، وسوء في حفظ المواد الغذائية، ووجود لحوم مجهولة المصدر، وعملية خلط داخل الثلاجات، مشيرة إلى أنها طبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

كما أزالت بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة مواقف السيارات المخالفة، والحواجز الحديدية العشوائية أمام بعض المنازل الخاصة والفنادق، والتي تؤدي لإشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.

إلى ذلك صادرت وحدة الرقابة النسائية التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة خلال حملتها الرقابية على صوالين التجميل النسائية، منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.