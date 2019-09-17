إزالة 50 استراحة ومخيما عشوائيا في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أزالت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها نحو 50 استراحة ومخيما عشوائيا خلال الشهر الماضي. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن حملة الإزالة تأتي ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن من ضمن أعمال هذه الحملة إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة ومعالجة الحاويات والحفر.



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