540 قضية تنتهي بالصلح في الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على أن يكون المجتمع السعودي مجتمعا متحابا، ونابذا لعوامل الفرقة والشحناء، منوها بالدور الرائد للجنة إصلاح ذات البين في المنطقة في حل الكثير من قضايا المجتمع الواردة إليها.

وفيما بلغ عدد القضايا التي تمت دراستها وإحالتها في منطقة الباحة نحو 841 قضية في جميع المحافظات، تم الصلح في 540 قضية، والبقية ما زالت تحت الإجراء، أو تمت إحالتها للجهات المختصة، استقبل أمير الباحة في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة ومستشار أمير المنطقة سعيد مخايش، وأعضاء اللجان بالمنطقة، حيث أشاد بالعمل الجليل الذي تؤديه اللجنة في السعي للإصلاح والعفو، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة في خدمة أهدافها السامية والتعامل مع القضايا بالرفق واللين.

من جهته أكد سعيد مخايش أن اللجنة ستعمل بكل طاقتها لخدمة المجتمع والعمل على حل القضايا والإصلاح بين جميع الأطراف بما يتوافق مع توجيهات أمير المنطقة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والاجتماعية والمحاكم وجميع الإدارات الحكومية بالمنطقة.