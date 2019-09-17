منح المتقاعدين خصومات ومزايا على رحلات النقل الجماعي سابتكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت المؤسسة العامة للتقاعد، والشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» مذكرة تفاهم يتم بموجبها تقديم مزايا وخصومات للمتقاعدين والمستفيدين في جميع مناطق المملكة، ونصت المذكرة التي وقعها في مقر المؤسسة الرئيس بالرياض من جانب «التقاعد» مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود الجهني، ومن جانب «سابتكو» نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية أحمد الجهني على تقديم «سابتكو» خصومات لعملاء المؤسسة من المتقاعدين والمستفيدين على تذاكر الرحلات الاقتصادية، بخصم 25% في حال الحجز والدفع عبر مواقع «سابتكو» الالكترونية أو تطبيق الشركة للأجهزة الذكية.

كما تتضمن خصما بنسبة 20% عند شراء التذاكر من محطات «سابتكو» أو الوكيل في جميع مناطق المملكة، كما يمكن للمتقاعدين والمستفيدين الاستفادة من (الخدمات المميزة VIP) خدمات النقل بين المدن التمتع بخصم 15% عند الحجز والدفع عبر مواقع «سابتكو» الالكترونية أو تطبيق «سابتكو» للأجهزة الذكية، وكذلك خصم 10% عند شراء التذاكر من محطات «سابتكو» أو الوكيل في جميع مناطق المملكة، وعلى الراغبين الاستفادة من هذه الخصومات استخدام الرمز الترويجي المخصص للخصم والذي سترسله المؤسسة عبر رسالة نصية إلى جوالات المتقاعدين.