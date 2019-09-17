بدر بن سلطان يطلع على سير العمل في مشاريع محافظات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان خلال ترؤسه اجتماعا للجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة في مقر الإمارة بجدة سير العمل في مشاريع محافظات المنطقة الجاري تنفيذها، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في دقة وسرعة الإنجاز.
يذكر أن لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة تتولى المشاركة في الدراسات العمرانية والتخطيط، ودراسة أولويات الطرق والمخططات الهيكلية والتنظيمية، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة، كذلك متابعة تنفيذ مشاريع خطط التنمية ودراسة محاضر اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات بالمنطقة.
من جهة ثانية، تسلم الأمير بدر بن سلطان التقرير السنوي لأعمال الشؤون الصحية بمحافظة جدة.
وتضمن التقرير الذي سلمه مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي عرضا عن الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين والمرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.
ويحتوي التقرير على برامج وخطوات التحول الرقمي الهادفة لتمكين وتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الحياة، والمشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.
إحصاءات عن صحة جدة:
1,989,000 مراجع للمراكز الصحية عام 1439
2,330,000 مراجع في عام 1440
إنجاز 15 مشروعا
يجري تنفيذ 31 مشروعا
40مشروعا مطروحة
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