وزير الداخلية يرعى حفل تخريج طلاب كلية الملك فهد الأمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم، حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية للدفعة 48 من طلبة الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين، والدفعة 60 من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعة 6 من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي.

وأكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي الدعيج، أننا نعيش عصرا تغيرت وسائله وأساليبه، وتسارعت أحداثه، ولهذا حرصت كلية الملك فهد الأمنية وبدعم وتوجيه من وزير الداخلية على تأهيل رجال الأمن وفق أعلى المعايير والأسس التعليمية والتدريبية لمواجهة تحديات العمل الأمني، والأخذ بالبعد التقني كخيار استراتيجي، يسخر لخدمة البعدين التعليمي والتدريبي، حيث تسعى الكلية من خلاله لمواكبة جميع التطورات التي تشهدها بلادنا الغالية تحقيقا للرؤية الطموحة 2030.

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من جانبه قال نائب مدير عام الكلية اللواء الدكتور خالد السرحاني إن الوطن يفتخر بتخريج كوادر أمنية جديدة ليلتحقوا مع زملائهم في ميدان الشرف والعزة والكرامة للحفاظ على أمن هذا البلد واستقراره.

وأضاف أن هذه المناسبة الغالية علينا جميعا تمتزج فيها مشاعر الفرح والفخر لدى منسوبي الكلية كافة، مبينا أن رعاية وزير الداخلية زادتنا فرحا وسرورا، ومشاركة الكلية في تخريج ضباطا مؤهلين لرعاية الأمن يزيدها فخرا واعتزازا.

بدوره أوضح مساعد مدير عام الكلية للشؤون التعليمية المكلف اللواء الدكتور مسفر القحطاني، أن الكلية تقدم للوطن نخبة من الضباط الذين تلقوا خلال فترة دراستهم من المعارف والمهارات ما يمكنهم من أداء مهامهم الأمنية بكل اقتدار، مبينا أنه تم تنفيذ كثير من المشروعات العلمية والتطبيقية للطلاب، إلى جانب مشاركة الكلية في أعمال الحج التي تعد تطبيقا عمليا لمهارات عدة منها أداء بعض المهام الأمنية، والمرورية، وإدارة الحشود.

مشروعات نفذها الطلاب