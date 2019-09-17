الفيصل يدشن برنامج الشؤون الإسلامية للاحتفاء باليوم الوطني بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، البرنامج التفاعلي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للاحتفاء باليوم الوطني، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.

وينطلق البرنامج الذي يستمر 7 أيام في جميع مدن ومحافظات المنطقة الثلاثاء المقبل في المساجد والجوامع والمكاتب التعاونية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، مقدما عددا من الأنشطة النوعية الميدانية التي تحقق أهداف الوزارة وتطبيقها في إرشاد أفراد المجتمع وتوعيتهم.

يذكر أن البرنامج يسعى للتأكيد على ضرورة لزوم الجماعة والسمع والطاعة وتعزيز دور المسجد في ترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة، بالإضافة إلى تحصين الشباب من الفكر المتطرف وإبراز دور الدعاة والخطباء والأئمة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم في رفع الوعي والحس الوطني في المجتمع.

من جهة ثانية، تسلم الأمير خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لشرطة المنطقة.

وقدم أمير مكة المكرمة ونائبه شكرهما لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.

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وتضمن التقرير الذي سلمه لهما مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، إحصاءات عن تنفيذ الأحكام، وكذلك الإجراءات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في أفرعها بمحافظات المنطقة.

من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، السفير الأفغاني المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور شفيق صميم.

وجرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين.

وجرى تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم في مؤتمر صحفي بجامعة الملك عبدالعزيز، عن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019.

وتعد الجائزة إحدى أهم الجوائز المحفزة لتعزيز قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف بجميع أشكاله داخليا وخارجيا، حيث تعد جائزة الاعتدال الأولى في هذا المجال، التي تعد رافدا من الروافد المؤكدة لنهج المملكة العربية السعودية المتبني للفكر الوسطي المعتدل منذ نشأتها مبينة الجهود الحثيثة في استئصال الأفكار المتطرفة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل وتعزيز قيم الاعتدال وتطبيقاته في شتى المجالات.