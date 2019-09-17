ولي العهد: تأثير التهديدات الإيرانية يصل إلى الشرق الأوسط والعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس الأول من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية، مؤكدا دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

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كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عبر فيه عن مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكاناتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.

إلى ذلك تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عبر فيه عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من ولي العهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عبر فيه عن إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو في بقيق وخريص، مؤكدا تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.