القبض على 3 متهمين في جرائم سرقة بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 متهمين من الجنسية اليمنية لارتكابهم 5 جرائم سرقة، حيث جاوزت قيمة المسروقات 100 ألف ريال، إذ أقروا من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على 3 متهمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك لتوفر الدلائل على ارتكابهم 5 جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها
الخارجية.
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