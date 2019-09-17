خادم الحرمين لملك البحرين: قادرون على التصدي للأعمال الإرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس الأول، من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن إدانته العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.
وقدر خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين موقفه ومشاعره الأخوية، مؤكدا قدرة المملكة على التعامل مع مثل هذه الأعمال الإرهابية.
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