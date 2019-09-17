السعودية | الناصر: إخماد حرائق أرامكو استغرق أقل من 7 ساعات

شكرا لقرائتكم الناصر: إخماد حرائق أرامكو استغرق أقل من 7 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، الثلاثاء، إنه تم إخماد الحرائق التي تسبب بها هجوم على منشأتين للشركة بأقل من 7 ساعات.

واعتبر الناصر أن أرامكو السعودية أكثر شركة يمكن الوثوق بها في العالم.

وخفض الهجوم، الذي استهدف منشأتي معالجة سعوديتين في قلب صناعة النفط بالمملكة عضو أوبك، إنتاج السعودية نحو 5.7 مليون برميل يوميا، أي أكثر من نصف الإنتاج الإجمالي.

Advertisements

لكن وزير الطاقة السعودي قال الثلاثاء، إن المعروض النفطي للمملكة عاد بالكامل بعد هجمات مطلع الأسبوع التي قلصت الإنتاج بمقدار النصف وإن المملكة ستصل بالطاقة إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر وإلى 12 مليون برميل يوميا بنهاية نوفمبر.

وأضاف الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحافي أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر وأن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيواصل إمداد عملائه بكميات كاملة في الشهر الحالي.

وقال إن السعودية ستصون دورها كمورد آمن لأسواق النفط العالمية، مضيفا أن المملكة بحاجة إلى أخذ إجراءات صارمة للحيلولة دون مزيد من الهجمات.