، "تعليم تبوك" تدرِّب قادة المدارس الأهلية والعالمية ،

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انطلق اليوم البرنامج التدريبي للقادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية، الذي تنفذه إدارة المدارس الأهلية بمكتب التعليم الأهلي في تعليم منطقة تبوك، وذلك في قاعة "محمد المشري" في مدارس منارات تبوك الأهلية.
وكان البرنامج التدريبي قد انطلق بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي خالد بن علي العمري، ومدير إدارة المدارس الأهلية إدريس عواجي، وعدد من مشرفي التعليم الأهلي في تعليم منطقة تبوك.
وقال مدير إدارة المدارس الأهلية إدريس عواجي إن الدورة يستفيد منها 23 من القادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية، وتهدف إلى تنمية مهارات المتدربين بالمعارف والأدوات اللازمة لقائد المدرسة، وتغطية المفاهيم الأساسية لقيادة المدارس، وبناء كفاءات التغيير لدى قائد المدرسة.
وأوضح أن الدورة ستستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتم خلالها تدريب القادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية على حقيبة تدريبية، تتضمن محاور عدة، أهمها (القيادة المدرسية – التخطيط - إدارة الاجتماعات – العلاقات الإنسانية – عملية اتخاذ القرار - أدلة وأنظمة التعليم الأهلي – أدلة وسجلات التعليم العام).
"تعليم تبوك" تدرِّب قادة المدارس الأهلية والعالميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-17
انطلق اليوم البرنامج التدريبي للقادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية، الذي تنفذه إدارة المدارس الأهلية بمكتب التعليم الأهلي في تعليم منطقة تبوك، وذلك في قاعة "محمد المشري" في مدارس منارات تبوك الأهلية.
وكان البرنامج التدريبي قد انطلق بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي خالد بن علي العمري، ومدير إدارة المدارس الأهلية إدريس عواجي، وعدد من مشرفي التعليم الأهلي في تعليم منطقة تبوك.
وقال مدير إدارة المدارس الأهلية إدريس عواجي إن الدورة يستفيد منها 23 من القادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية، وتهدف إلى تنمية مهارات المتدربين بالمعارف والأدوات اللازمة لقائد المدرسة، وتغطية المفاهيم الأساسية لقيادة المدارس، وبناء كفاءات التغيير لدى قائد المدرسة.
وأوضح أن الدورة ستستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتم خلالها تدريب القادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية على حقيبة تدريبية، تتضمن محاور عدة، أهمها (القيادة المدرسية – التخطيط - إدارة الاجتماعات – العلاقات الإنسانية – عملية اتخاذ القرار - أدلة وأنظمة التعليم الأهلي – أدلة وسجلات التعليم العام).
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
09:33 PM
تستمر لمدة 3 أيام بمقر مدرسة منارات بمشاركة 23 قائدًا
انطلق اليوم البرنامج التدريبي للقادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية، الذي تنفذه إدارة المدارس الأهلية بمكتب التعليم الأهلي في تعليم منطقة تبوك، وذلك في قاعة "محمد المشري" في مدارس منارات تبوك الأهلية.
وكان البرنامج التدريبي قد انطلق بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي خالد بن علي العمري، ومدير إدارة المدارس الأهلية إدريس عواجي، وعدد من مشرفي التعليم الأهلي في تعليم منطقة تبوك.
وقال مدير إدارة المدارس الأهلية إدريس عواجي إن الدورة يستفيد منها 23 من القادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية، وتهدف إلى تنمية مهارات المتدربين بالمعارف والأدوات اللازمة لقائد المدرسة، وتغطية المفاهيم الأساسية لقيادة المدارس، وبناء كفاءات التغيير لدى قائد المدرسة.
وأوضح أن الدورة ستستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتم خلالها تدريب القادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية على حقيبة تدريبية، تتضمن محاور عدة، أهمها (القيادة المدرسية – التخطيط - إدارة الاجتماعات – العلاقات الإنسانية – عملية اتخاذ القرار - أدلة وأنظمة التعليم الأهلي – أدلة وسجلات التعليم العام).
، "تعليم تبوك" تدرِّب قادة المدارس الأهلية والعالمية ،
المصدر : الخليج 365
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