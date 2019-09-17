، "الهيئة العامة للتجارة الخارجية" تدعو المهتمين والعموم إلى إبداء الرأي حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، دعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وذلك عبر البريد الإلكتروني([email protected]) ، حتى تاريخ 20/03/1441هـ الموافق 17/11/2019م.

وأوضحت الهيئة أن مشروع النظام يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لتحقيقات المعالجات التجارية.

وتدعو الهيئة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك. ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط .https://mci.gov.sa/CTS