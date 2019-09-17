محمد بن مسعود - الدمام - "إذا متنا هنا.. فاعلموا أننا نحبكم" "إذا متنا هنا، فاعلموا أننا نحبكم"، قبل مصرعهم بدقائق، أرسل مراهق من جمهورية الدومينيكان، هذه الرسالة في فيديو مدته 11 ثانية فقط، يظهر فيه مع أربعة من أصدقائه وهم يقودون السيارة بسرعة، ويضحكون ويُخبرون أصدقاءهم أنهم يحبونهم، ثم ينتهي كل شيء.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث فجر يوم الأحد الماضي، عندما كان خمسة مراهقين في سيارة "تويوتا كورولا" متجهين إلى مدينة لا فيجا.

ويُظهر الفيديو اللحظات الأخيرة في حياة المراهقين الخمسة، ومن بينهم "جيمي" الذي نطق بالرسالة الغريبة؛ حيث تَوَجّه إلى أصدقائه عبر مواقع التواصل قائلًا: "إذا متنا هنا، اعلموا أننا نحبكم يا شباب.. أننا نحبكم.. نحبكم"، لدينا سائق يقود السيارة بسرعة 180 كيلومترًا.

وكان الأصدقاء الخمسة متجهين إلى مدينة سانتو دومينجو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، ثم غيّروا رأيهم وقرروا التوجه إلى مدينة لا فيجا.

وتنقل "الديلي ميل" عن وسائل إعلام محلية، أن قائد السيارة فَقَد السيطرة عليها بسبب السرعة الكبيرة، واصطدم بالرصيف، ثم كشك الهاتف، وبعدها اصطدم بجدار أحد المباني، وتحطمت السيارة تمامًا، ولقوا جميعًا مصرعهم في الحال.

فيديو الرسالة الأخيرة قبل مقتل 5 مراهقين أيمن حسن الخليج 365 2019-09-17 "إذا متنا هنا، فاعلموا أننا نحبكم"، قبل مصرعهم بدقائق، أرسل مراهق من جمهورية الدومينيكان، هذه الرسالة في فيديو مدته 11 ثانية فقط، يظهر فيه مع أربعة من أصدقائه وهم يقودون السيارة بسرعة، ويضحكون ويُخبرون أصدقاءهم أنهم يحبونهم، ثم ينتهي كل شيء.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث فجر يوم الأحد الماضي، عندما كان خمسة مراهقين في سيارة "تويوتا كورولا" متجهين إلى مدينة لا فيجا.

ويُظهر الفيديو اللحظات الأخيرة في حياة المراهقين الخمسة، ومن بينهم "جيمي" الذي نطق بالرسالة الغريبة؛ حيث تَوَجّه إلى أصدقائه عبر مواقع التواصل قائلًا: "إذا متنا هنا، اعلموا أننا نحبكم يا شباب.. أننا نحبكم.. نحبكم"، لدينا سائق يقود السيارة بسرعة 180 كيلومترًا.

وكان الأصدقاء الخمسة متجهين إلى مدينة سانتو دومينجو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، ثم غيّروا رأيهم وقرروا التوجه إلى مدينة لا فيجا.

وتنقل "الديلي ميل" عن وسائل إعلام محلية، أن قائد السيارة فَقَد السيطرة عليها بسبب السرعة الكبيرة، واصطدم بالرصيف، ثم كشك الهاتف، وبعدها اصطدم بجدار أحد المباني، وتحطمت السيارة تمامًا، ولقوا جميعًا مصرعهم في الحال. Advertisements 17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 12:56 PM "إذا متنا هنا.. فاعلموا أننا نحبكم" "إذا متنا هنا.. فاعلموا أننا نحبكم" "إذا متنا هنا، فاعلموا أننا نحبكم"، قبل مصرعهم بدقائق، أرسل مراهق من جمهورية الدومينيكان، هذه الرسالة في فيديو مدته 11 ثانية فقط، يظهر فيه مع أربعة من أصدقائه وهم يقودون السيارة بسرعة، ويضحكون ويُخبرون أصدقاءهم أنهم يحبونهم، ثم ينتهي كل شيء.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث فجر يوم الأحد الماضي، عندما كان خمسة مراهقين في سيارة "تويوتا كورولا" متجهين إلى مدينة لا فيجا.

ويُظهر الفيديو اللحظات الأخيرة في حياة المراهقين الخمسة، ومن بينهم "جيمي" الذي نطق بالرسالة الغريبة؛ حيث تَوَجّه إلى أصدقائه عبر مواقع التواصل قائلًا: "إذا متنا هنا، اعلموا أننا نحبكم يا شباب.. أننا نحبكم.. نحبكم"، لدينا سائق يقود السيارة بسرعة 180 كيلومترًا.

وكان الأصدقاء الخمسة متجهين إلى مدينة سانتو دومينجو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، ثم غيّروا رأيهم وقرروا التوجه إلى مدينة لا فيجا.

وتنقل "الديلي ميل" عن وسائل إعلام محلية، أن قائد السيارة فَقَد السيطرة عليها بسبب السرعة الكبيرة، واصطدم بالرصيف، ثم كشك الهاتف، وبعدها اصطدم بجدار أحد المباني، وتحطمت السيارة تمامًا، ولقوا جميعًا مصرعهم في الحال.

، فيديو الرسالة الأخيرة قبل مقتل 5 مراهقين ،

المصدر : الخليج 365